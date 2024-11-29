Россиянам напомнили о новых законах, вступающих в силу с 1 декабря

Володин: в декабре вступят в силу законы о пропаганде чайлдфри и отмывании денег

В декабре в силу вступят несколько законов, в том числе поправки об ужесточении ответственности за подделку документов для организации незаконной миграции и запрет на пропаганду идеологии чайлдфри. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

Посредникам запретят с 10 декабря участвовать в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов, а сертификаты о прохождении испытаний смогут выдавать только госучреждения.

Чтобы защитить традиционные ценности и семьи, депутаты приняли закон о запрете усыновления гражданам стран, где разрешается смена пола. Он начал действовать уже с 23 ноября, напомнил председатель Госдумы. С 4 декабря вступит в силу закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри.

Володин также напомнил, что с 10 декабря участников СВО освободят от взыскания исполнительского сбора.

«Поддержка наших военнослужащих — один из главных приоритетов Государственной Думы», — отметил парламентарий.

Помимо этого, с 1 декабря вступит в силу закон о лицензировании деятельности операторов связи, а с 30 декабря — новые меры по противодействию отмыванию денег.

Ранее в Госдуму внесли проект об ужесточении наказания за продажу сигарет и вейпов несовершеннолетним. Штраф за нарушение запрета увеличат от 200 до 300 тысяч рублей для граждан и от 500 до 700 тысяч — для должностных лиц.