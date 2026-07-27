Володин отказался до выборов обсуждать судьбу места спикера Госдумы

Вопрос, кто займет место спикера Госдумы, депутаты нового созыва обсудят, когда «придет время». Как сообщила газета «Ведомости» , с таким заявлением выступил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он пояснил, что сначала нужно дождаться подведения итогов голосования избирателей на предстоящих выборах в Госдуму.

«Время придет, и будем обсуждать эту тему. Я всегда говорил и еще раз подчеркну, что работаю в повестке президента», — сказал Володин, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он сохранить пост спикера.

На реплику, что в Саратовской области политик получит необходимое число голосов, Володин предложил журналистам приехать в регион и оказать ему поддержку.

«Почему нет? Вы же имеете такое право», — добавил спикер Госдумы в обращении к сотрудникам СМИ.

В понедельник, 27 июля, восьмой созыв Госдумы провел свое итоговое пленарное заседание, после которого депутаты отправились в Кремль на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи с парламентариями глава государства вручил Вячеславу Володину орден «За доблестный труд».