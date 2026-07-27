Путин вручил Володину орден «За доблестный труд»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин получил орден «За доблестный труд» по итогам финальной сессии нижней палаты парламента восьмого созыва. Награду ему вручил президент России Владимир Путин.
В официальном объявлении на церемонии награждения заявили, что Володина наградили за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
В понедельник, 27 июля, президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва для подведения итогов их работы за последние пять лет. В ходе выступления глава государства заявил, что парламентарии работали в сложных условиях во время решающего этапа в истории страны.
Президент поблагодарил депутатов за работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов.