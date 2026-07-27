Путин вручил Володину орден «За доблестный труд»

В официальном объявлении на церемонии награждения заявили, что Володина наградили за вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную законотворческую деятельность.

В понедельник, 27 июля, президент России Владимир Путин встретился с депутатами Госдумы восьмого созыва для подведения итогов их работы за последние пять лет. В ходе выступления глава государства заявил, что парламентарии работали в сложных условиях во время решающего этапа в истории страны.

Президент поблагодарил депутатов за работу по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов.