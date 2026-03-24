Володин опроверг новости о рассмотрении в ГД запрета обвинительных данных в СМИ

Предложение Татарстана о запрете публикации обвинительных материалов в СМИ поступило в Совет законодателей, а не в Госдуму. Об этом на пленарном заседании заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

Ранее Госсовет Татарстана внес проект федерального закона, предусматривающий ограничения на распространение в СМИ и соцсетях обвинительных сведений до момента вступления в силу решения суда.

«Обсуждает вся страна. Но обсуждают с точки зрения, что в Думе рассматривается законодательная инициатива Татарстана. Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать», — сказал Володин.

По его словам, инициатива носит дискуссионный характер, ее лучше обсуждать не на федеральном уровне, а в регионах.

Накануне в интернете распространилась информация, что якобы депутат Виталий Милонов предложил запретить россиянам выездные туры. На самом деле это неправда. Милонов не выступал с инициативой, а только выразил личное мнение в ток-шоу «Место встречи» на НТВ.