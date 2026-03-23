Фейк: в Госдуме предложили запретить туры за границу

В Сети распространилась информация, что депутат Виталий Милонов предложил запретить россиянам выездные туры. Однако эта новость оказалась недостоверной.

Фейк

В Государственной думе предложили запретить туры за границу. Об этом сообщили некоторые телеграм-каналы, подавая инициативу как готовящийся законопроект.

Правда

На самом деле информация основана на эмоциональной дискуссии в ток-шоу «Место встречи» на НТВ, где Милонов выступал как гость и выражал личное мнение. Никаких официальных документов о запрете выездного туризма в Госдуму никто не вносил.

В эфире радио «Комсомольская правда» депутат также говорил о развитии внутреннего туризма, а не о тотальном закрытии границ. На вопрос ведущего, должны ли все сидеть дома, он ответил: «Не надо!» — и уточнил, что купаться можно и «в дружественных странах».

Ни один профильный комитет Госдумы не выступал с подобными инициативами и не рассматривал такие законопроекты.

По данным АТОР, в 2025 году выездной поток из России вырос на 16,4% и достиг почти 20,2 миллиона поездок. Рекордные показатели зафиксировали по Вьетнаму, Египту, Японии, Мальдивам, ОАЭ и Китаю.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.