Володин назвал риски для Армении в случае выхода из ЕАЭС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что товарооборот Армении с Россией в 2025 году сократился на 45,4% на фоне обсуждений возможного сближения республики с Евросоюзом. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что выход Еревана из Евразийского экономического союза может обойтись экономике страны потерей не менее пяти миллиардов долларов.

«Выход Армении из ЕАЭС может стоить ей потери 15-20% ВВП — не менее пяти млрд долл», — написал он.

Володин напомнил, что Армения присоединилась к ЕАЭС в 2015 году и за десять лет членства ее ВВП вырос более чем в два раза — с 10,55 до 26,37 миллиарда долларов. Республика получает льготные условия на поставки газа. Россия продает Армении газ по 177,5 доллара за тысячу кубометров, тогда как в Европе цена достигает 633 долларов. Около четверти армянского экспорта приходится на российский рынок.

На пресс-подходе в Кремле президент России Владимир Путин заявил, что Еревану следует определиться с дальнейшим участием либо в ЕС, либо в ЕАЭС.