Володин назвал Решетникова «скрытым большевиком» и напомнил о судьбе Чубайса

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал министра экономического развития Максима Решетникова «скрытым большевиком» и поручил разобраться в процедурных вопросах выступления в парламенте. Об этом сообщил ТАСС .

Решетников извинился перед депутатами за то, что не до конца выучил, как необходимо выступать в Госдуме. Володин ответил министру, что тот как «либерал» в правительстве должен свято чтить правила.

«А у нас получается — как только в правительство либерал приходит, [оказывается, что] на самом деле это скрытый большевик», — добавил спикер палаты парламента.

Он напомнил, что таким же образом в Госдуму когда-то приходил Анатолий Чубайс, и задал риторический вопрос, где последний сейчас.

В январе депутаты попросили Следственный комитет и Генпрокуратуру провести проверку по Чубайсу. Ее начали, однако результаты не сообщались.