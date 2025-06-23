В России могут полностью запретить вейпы. Проект скоро внесут в ГД

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» и глава парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов предложил Госдуме рассмотреть пакет законопроектов. Они предполагают ввести полный запрет на продажу никотинсодержащих продуктов и административную ответственность за оптовую и розничную продажу вейпов и электронных сигарет. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

Соавтором инициативы стала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат парламентской фракции СРЗП Яна Лантратова.

«Предлагаю запретить оптовую и розничную торговлю устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, а для нарушителей установить административную ответственность. Граждан, а это чаще всего продавцы табачных лавок, нужно штрафовать на сумму от 25 тысяч до 50 тысяч рублей, штраф для юрлиц должен составить от 500 тысяч до одного миллиона рублей», — прокомментировал Миронов.

За продажу никотинсодержащих товаров несовершеннолетним нужно ужесточить штрафы, считает лидер СРЗП. Для физических лиц сумма должна составлять от 300 до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 1,5 до двух миллионов рублей.

Миронов напомнил, что в 2023 году Госдума запретила продавать никотинсодержащую продукцию с ароматизаторами. Ее нельзя выкладывать на открытые витрины, продавать на ярмарках, выставках или дистанционно.

«Категорически нельзя продавать вейпы и электронные сигареты несовершеннолетним, но многие табачные лавки игнорируют этот и другие запреты, и раз так, то нужно принимать более жесткие меры», — уверен он.

Ранее Миронов предложили разрешить учителям забирать вейпы у школьников. Лидер СРЗП отметил, что в России около 15% подростков 13-15 лет и почти 19% молодежи 15-18 лет регулярно курят. Часто вместо сигарет они выбирают вейпы, электронные сигареты и системы нагревания табака, которые не имеют характерного запаха.