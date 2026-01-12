«Волк сытый, ягненок мертвый». Симоньян сравнила Трампа с Линкольном

Лидер США Дональд Трамп по своим амбициям похож на 16-го президента Авраама Линкольна. Такое заявление сделала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Журналист отметила, что Трамп — это не Рейган и не Кеннеди, по своим амбициям по созданию чего-то нового похож на Линкольна. Она отметила, что не знает, получится у него или нет.

«Хорошо ли это для американцев? Для американцев, конечно, хорошо. Хорошо ли это для остального мира? Не очень. Потому что всегда, когда что-то хорошо для одного, это плохо для другого. Когда волк сытый, ягненок мертвый. А когда ягненок живой, волк голодный», — отметила Симоньян.

Из-за решений американского лидера произошла смена «вывеска эпохи», и сейчас слова «права человека», «свобода слова» и «уважение к меньшинствам» вызывает лишь смех сквозь слезы, особенно у венесуэльцев.

По ее мнению, наступающую эпоху можно охарактеризовать фразой из басни Ивана Крылова: «Ты виноват уж в том, что хочется мне кушать».

После операции в Венесуэле американский президент нацелился на Гренландию. Демократы в конгрессе призывают военных не подчиняться приказу, если Трамп прикажет атаковать остров.