«Во Франции географию отменили». Захарова пристыдила Макрона за слова про «средние страны»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту Франции Эммануэлю Макрону вспомнить школьный курс географии. Так она ответила на громкое заявление политика о том, что «средним странам» нужно объединиться против доминирования США.
Макрон раскритиковал американского президента, призвав «средние державы» противостоять непредсказуемой политике США и растущему влиянию Китая. Он сказал, что у Европы много общего с Японией и Южной Кореей в вопросах международного права, демократии, борьбы с изменением климата и глобального здоровья.
«К „средним по размеру государствам“ он причислил Индию, Канаду, Австралию, Бразилию. Вот же я невнимательная — пропустила новость о том, когда во Франции географию отменили», — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Захарова высмеяла президента Украины Владимира Зеленского после слов о разблокировке Ормузского пролива. Она иронично отметила, что у него дома нет проблем: «Пора за крупные проблемы браться».