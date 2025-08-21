Внук Зюганова занял должность в правительстве Ростовской области

«Коммерсант»: внук Зюганова стал замминистра экономразвития Ростовской области

Фото: РИА «Новости»

Внук бессменного лидера КПРФ Геннадия Зюганова Михаил стал замминистра экономического развития Ростовской области. Об этом сообщили в  пресс-службе правительства региона.

По данным «Коммерсанта», соглашение с 31-летним Зюгановым-младшим заключили на год с испытательным сроком в три месяца. Выбор пал на него благодаря подтвержденным управленческим компетенциям, а также опыту общественной работы.

На этом посту Зюганов займется вопросами национальных проектов и укреплением связи с высшими органами власти.

Ранее члены КПРФ на очередном отчетно-выборном съезде в Подмосковье выступили за  переименование партии.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте