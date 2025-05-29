Власти запланировали новые правила перевозки детей в автомобиле

Минтранс предложил перевозить детей только в автокреслах и бустерах

Водителям в России больше не удастся отделаться ремешками и накладками для перевозки детей. Министерство транспорта предложило ужесточить такие правила, соответствующий документ опубликовали на официальном сайте ведомства.

Пока речь идет только о проекте поправок в правила дорожного движения. Если его примут, то детей разрешат перевозить только в специальных автокреслах и бустерах.

Как следует из документа новых поправок в ПДД, все популярные заменители вроде адаптеров, мягких ремней с пряжками, фиксаторов и накладок больше не будут считаться детскими удерживающими устройствами.

В Минтрансе объяснили, что такие «гибкие» конструкции не защищают ребенка, а при аварии могут только усугубить травмы.

Особенно власти обеспокоились тем, что многие из таких изделий продаются с сертификатами, которые родители предъявляют полиции. Эти документы пока позволяют избегать штрафов.

Новая формулировка детской удерживающей системы в проекте звучит намного более четко: это должна быть конструкция, которая снижает риск для жизни и здоровья ребенка при перевозке, никакие лямки и гибкие фиксаторы больше использовать будет нельзя.

В 2017 году в ПДД прописали, что детей до семи лет на переднем и заднем сиденье автомобиля можно перевозить только с помощью «удерживающих систем».

Уже на тот момент в правительстве много споров вызвали крепящиеся на обычные ремни безопасности адаптеры. Росстандарт отмечал, что такое средство небезопасно.

Ранее в России захотели сделать полноправными участниками дорожного движения роботов-курьеров.