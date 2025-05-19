Роботов-курьеров захотели сделать полноценными участниками дорожного движения

Роботов-доставщиков в России могут снабдить номерными знаками, а также ограничить скорость их движения до 25 километров в час. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на проект нового экспериментального правового режима, представленный «Яндексом» Министерству экономического развития.

В материале говорится, что до сих пор юридический статус роботов-курьеров никак не регулировался. Теперь же в России хотят ввести ограничения для этой техники.

В случае вступления проекта ЭПР в силу роботы-доставщики смогут передвигаться по правому краю проезжей части, обочинам и тротуарам. При этом на перекрестках дорого общего пользования они будут обязаны подчиняться сигналам светофоров.

Авторы документа предложили оснастить роботов-курьеров QR-кодами для контроля за нарушениями, лидарами для ориентации в пространстве, красными фонарями, светоотражателями и фарами.

Также они выступили за ограничение скорости движения данной техники — до 10 километров в час при движении по тротуарам и до шести — при пересечении пешеходных переходов.

В декабре в Москве впервые обокрали робота-доставщика «Яндекса».