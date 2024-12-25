Власти захотели по-новому контролировать переводы россиян

В России появится новый механизм для улучшения контроля над денежными переводами граждан. Такую платформу готовит к выпуску Центробанк, рассказал РБК представитель регулятора Богдан Шабля.

Регулятор разрабатывает механизм в сотрудничестве с несколькими крупными банками, финансистами и Росфинмониторингом. После запуска централизованная система позволит оперативно переправлять в банки данные о подозрительных финансовых операциях россиян. Активность попавших под подозрение клиентов заблокируют.

Ужесточение контроля направлено в первую очередь против дропов — людей, которые предоставляют бизнесу свои личные дебетовые карты под «обналичку». Их услугами пользуются и теневые предприниматели. Зачастую дропы выводят деньги, полученные незаконным путем, в том числе и от продажи запрещенных веществ.

Процедуры онлайн-контроля за транзакциями россиян в отдельных банках ЦБ РФ уже наладил. Однако пока регулятор может передавать информацию о дропах только в те кредитные организации, клиентами которых они являются.

Опытные дропы открывают счета сразу во многих банках, поэтому Центробанку и потребовалась новая система контроля. Предполагается, что с ее запуском появится механизм, который позволит регулятору информировать о недобросовестном клиенте сразу все кредитные структуры.

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