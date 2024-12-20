ЦБ придумал, как снизить инфляцию в России

Принятые российским банком решения помогут снизить инфляцию в стране в ближайшие кварталы. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. В экономике сформировались жесткие денежно-кредитные условия, которые должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы», — сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ пока не будет повышать ключевую ставку, но, чтобы инфляция вернулась к низкому показателю, нужен долгий период жесткой денежно-кредитной политики.

Глава Центробанка объяснила, что регулятор должен не допустить перегрев российской экономики, однако и не довести до ее переохлаждения. Также Набиуллина убеждена в эффективности решения о ключевой ставки. Без него инфляция в стране была бы выше — ближе к 30%.

Президент России Владимир Путин призвал ЦБ и кабмин скоординировать работу по борьбе с инфляцией в стране. Он отметил, что сейчас уровень инфляционной нагрузки в годовом выражении находится на высоком уровне.