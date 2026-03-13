Власти Владивостока опровергли слухи о сносе памятника Солженицыну

Памятник писателю Александру Солженицыну во Владивостоке не снесут, а просто переставят в другое место. Об этом сообщил RT со ссылкой на городскую администрацию.

Монумент перенесут с набережной бухты Золотой Рог в сквер Веры и Надежды, где он больше будет соответствовать тематике.

Ранее двоюродный племянник Солженицына Сергей рассказал о своей службе в зоне спецоперации. На гражданке он руководил испытательным полигоном в госкорпорации «Ростех» и изначально хотел пойти на фронт механиком-водителем, но друг убедил устроиться испытателем радиоэлектронных систем. Со знаменитым дядей Сергей почти не виделся из-за плотного графика последнего.