Двоюродный племянник писателя Александра Солженицына — Сергей — служит в зоне СВО испытателем радиоэлектронных систем. Об этом рассказал журналист телеканала RT Влад Андрица.

Сам Солженицын, носящий позывной Самуэль, заявил, что в советские годы его из-за фамилии не приняли в комсомол. Чтобы сын в 1988 году смог попасть в суворовское училище, отец Сергея договорился с директором другой школы. Со знаменитым дядей мужчина почти не виделся из-за плотного графика последнего.

Уже став взрослым, Солженицын работал в госкорпорации «Ростех» и руководил испытательным полигоном. В нынешнее подразделение попал благодаря другу, хотя изначально собирался пойти служить в соответствии с военно-учетной специальностью — механиком-водителем.

«Мы 100% победим. По-другому быть не может. Россия побеждала всегда. Кто бы к нам с мечом ни приходил, от этого меча и погибал», — подчеркнул Самуэль.

В прошлом году журналист ВГТРК Александр Рогаткин снял сюжет о подразделении французских добровольцев в зоне СВО, получившем название «Нормандия — Неман».