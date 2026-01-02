Власти Таиланда заявили о более 100 погибших в ДТП в первые дни года

Посольство РФ в Таиланде не получило данных о погибшем в ДТП соотечественнике

В первые дни 2026 года в Таиланде погибли около 120 человек, в том числе один россиянин, сообщили в Центре безопасности дорожного движения королевства. В посольстве России в Таиланде сообщили 360.ru, что у них нет такой информации.

«Нет, у меня нет такой информации.<…> В данный момент до 12-го числа у нас выходные. <…> Мне не присылали никакой информации», — сообщили в посольстве на запрос 360.ru.

Ранее стало известно, что утром 31 декабря по пути на экскурсию к реке Квай произошло ДТП с автобусом, в котором находились 30 российских туристов.

Четверых доставили в больницу для дополнительного обследования, по итогам осмотра серьезных травм не выявили.

После аварии часть туристов решила продолжить экскурсию, некоторые вернулись в отель.