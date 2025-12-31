В попавшем в ДТП в Таиланде автобусе было 30 российских туристов

В автобусе, который попал в аварию утром 31 декабря в Таиланде по пути на экскурсию к реке Квай, находилось 30 российских туристов. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.

«Четырех туристов доставили в больницу для дополнительного обследования, по итогам осмотра серьезных травм не выявлено», — отметили в РСТ.

После случившегося часть группы решила продолжить экскурсионную программу, но девять человек предпочли вернуться в свои отели.

Причины происшествия устанавливаются правоохранительными органами.

Ранее стало известно, что автобус врезался в ехавший впереди автомобиль в районе Канчанабури. Удар был довольно сильным, несколько пассажиров вылетели из своих кресел.