Власти Петербурга запретят мигрантам работать в такси и доставке

Власти Санкт-Петербурга планируют ввести запрет на работу мигрантов в качестве курьеров и таксистов до конца 2025 года. Об этом свидетельствует проект постановления, размещенный на официальном сайте администрации города в разделе «Антикоррупционная экспертиза».

Согласно документу, с 2025 года хозяйствующим субъектам будет запрещено привлекать иностранных граждан с патентами к работе в сферах легкового такси, курьерских услуг и доставки еды.

С 1 июля компании, занимающиеся доставкой, должны будут выполнить ряд новых требований. Среди них — ведение реестра заказов и оснащение курьеров GPS-трекерами.

Курьеры на транспорте должны будут использовать устройства, ограничивающие скорость движения до 15 километров в час. Также их обяжут носить униформу с идентификационными номерами.

Внешний вид курьеров и их транспортных средств должен соответствовать стандартам, которые установит городской комитет по транспорту. Антикоррупционная экспертиза проекта продлится до 12 июня.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому таксистов, которые не прошли аттестацию на знание Москвы, будут штрафовать. Водители должны будут продемонстрировать не только знание городских маршрутов, но и пути подъезда к знаковым объектам столицы.