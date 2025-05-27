Московских таксистов оштрафуют за отсутствие аттестации

Таксистов, которые не прошли аттестацию на знание Москвы, будут штрафовать. Закон об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ опубликовали на официальном портале столичного правительства.

Водители должны продемонстрировать не только знание городских маршрутов, но и пути подъезда к знаковым объектам столицы. При прохождении аттестации им также могут задать вопросы о принципах действия в чрезвычайных ситуациях или правилах перевозки пассажиров разных возрастов. Нарушителей оштрафуют на пять тысяч рублей.

В середине мая Госдума приняла законопроект об уровне локализации автомобилей такси. В документе указали, что 1 марта 2026 года все новые таксомоторы должны быть российского производства.