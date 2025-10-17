Власти назначили нового замминистра транспорта

В правительстве России объявили о новом назначении в Министерстве транспорта. Замруководителя Росавтодора Игорь Костюченко занял должность заместителя министра, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правовых актов.

В документе отмечалось, что Костюченко освобождается от прежней должности в Росавтодоре и приступает к работе в новом статусе.

Назначение стало частью обновления управленческой команды министерства, которое курирует транспортную политику, дорожное строительство и развитие инфраструктуры в стране.

Предварительно, Костюченко возьмет под контроль вопрос строительства и модернизации дорог. Источники РБК рассказывали, что российские власти запланировали за следующие четыре года завершить работу по почти трем тысячам километров трасс, в том числе и федерального значения.

По словам собеседников издания, Костюченко выбрали на эту должность именно из-за его бэкграунда.

Он долгое время проработал в Росавтодоре, власти полагают, что специалист обеспечит надежный контроль над масштабной реконструкцией автодорог.

Министр транспорта России сменился только в июле 2025 года. Эту должность занял Андрей Никитин, экс-глава Новгородской области.