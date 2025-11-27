Власти ДНР решили ликвидировать часть угольных шахт

Часть угольных шахт в Донецкой Народной Республике закроют или законсервируют в зависимости от экономической целесообразности. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА «Новости» .

«У нас часть шахт в процессе реструктуризации, часть шахт — в процесса ликвидации, потому что если они выработаны, если нет запасов угля, смысл тогда там проводить какие-то работы», — сказал он.

По словам главы ДНР, отрасль переживает сложный период, отдельные предприятия содержат уголь, но добыча на них слишком сложна и затратна. Именно поэтому часть объектов направлена на реструктуризацию, другая — под ликвидацию, а третья — под консервацию.

Пушилин отметил, что ситуация может меняться: спрос и цены на уголь нестабильны, и шахта, которая сегодня убыточна, завтра может вернуть рентабельность. По его словам, есть и предприятия, которым требуется дополнительная поддержка, но они способны в короткие сроки выйти на устойчивую прибыль. Поэтому власти проводят индивидуальный анализ каждого объекта.

Все решения, подчеркнул глава ДНР, прорабатываются совместно с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Проблемы угольной отрасли в регионе в августе поднимал президент Владимир Путин на встрече с Пушилиным, который летом обращал внимание на необходимость особого контроля за ее развитием. Глава ДНР также отмечал, что одной из самых острых задач для республики остается водоснабжение.