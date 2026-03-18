Владимир Путин направил соболезнования Хаменеи после гибели Лариджани

IRIB: Путин выразил соболезнования аятолле Хаменеи в связи с гибелью Лариджани

Российский лидер Владимир Путин направил аятолле Хаменеи телеграмму с соболезнованиями в связи с гибелью Али Лариджани, видного политика и главы Совета безопасности Ирана. Текст обращения президента опубликовала иранская компания IRIB .

Согласно этому документу, глава российского государства выразил глубокие соболезнования Можтабе Хаменеи. Официальный сайт Кремля пока такую телеграмму не размещал.

В своем письме российский лидер охарактеризовал Лариджани как «мудрого и дальновидного политика», отметив их неоднократные личные встречи.

Владимир Путин подчеркнул, что погибший был «настоящим другом нашей страны», он внес неоценимый вклад в укрепление стратегического партнерства между Москвой и Тегераном.

Президент России также попросил передать самые искренние слова сочувствия и поддержки семье и близким покойного.

Израиль убил главу Высшего совета безопасности Ирана Али Лариджани авиаударом. Лариджани, как считают западные аналитики, играл ключевую роль при определении стратегии как во внутренней, так и во внешней политике Исламской республики.