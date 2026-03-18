Тегеран официально подтвердил гибель главы Совбеза Али Лариджани и руководителя «Басидж»

Высший совет национальной безопасности Ирана официально признал смерть своего секретаря Али Лариджани. Чиновник погиб при израильском авиаударе, сообщила газета Tasnim .

Вместе с Лариджани погибли его сын, высокопоставленный коллега и группа телохранителей.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции подтвердил смерть Голамрезы Сулеймани, командующего военизированными формированиями «Басидж».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал «жестоко отомстить» за гибель Лариджани.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также ранее сообщал о смерти Лариджани. Тегеран эту информацию не комментировал до вечера.

Гибель Лариджани произошла на фоне заявлений Дональда Трампа об успехах американских войск в Иране и критики в адрес союзников по НАТО.

Президент США 17 марта уверил, что американо-израильская коалиция ни в какой помощи Североатлантического альянса не нуждается.