Владельцам квартир не потребуется согласие соседей на сдачу жилья в аренду

Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, обязывающий владельцев квартир собирать письменные согласия соседей перед тем, как сдавать жилье в аренду. Об этом сообщили «Известия» .

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев объяснил, что проект противоречит Жилищному и Гражданскому кодексам, поскольку по ним собственник волен распоряжаться имуществом так, как сам считает нужным.

Кроме того, из текста проекта неясно, как будут защищаться от возможной утечки персональные данные соседей.

Ранее нижегородское издание pravda-nn.ru рассказало, как вычислить мошенников на рынке долгосрочной аренды жилья. По его информации, главный признак обмана — требование с потенциального арендатора предоплаты.