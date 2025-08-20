Нижегородский рынок долгосрочной аренды стремительно развивается; увеличивается как спрос, так и стоимость предложений. Вместе с тем активизируются и мошенники, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Эксперты предупредили потенциальных арендаторов о необходимости соблюдать осторожность. Не стоит передавать денежные средства предварительно, даже если объявление кажется привлекательным.

«Если человек просит вас внести предоплату за показ, настаивает на этом, аргументируя, что претендентов много, откажитесь от такого варианта немедленно», — подчеркнули риелторы.

Перед подписанием договора важно убедиться в подлинности документов. Также следует проверить количество совладельцев: если квартира принадлежит нескольким лицам, необходимо согласие всех собственников.