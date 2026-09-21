ВККС приняла отставку зампреда Верховного суда Глазова

Высшая квалификационная коллегия судей прекратила полномочия заместителя председателя Верховного суда России Юрия Глазова. Об этом ТАСС сообщили в ВККС.

«ВККС приняла решение заявление Глазова Юрия Владимировича о прекращении его полномочий судьи, заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации удовлетворить», — сказано в сообщении.

Ранее судья подал заявление об уходе по собственному желанию.

Глазов занимал эту должность с 2020 года. Его назначил Совет Федерации. Судья возглавлял Судебную коллегию по гражданским делам Верховного суда.

В мае ушел в отставку глава Верховного суда Дагестана Федор Щукин. Народное собрание республики предложило его кандидатуру на пост главы региона, а президент Владимир Путин поддержал это решение.