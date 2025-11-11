Визит с сюрпризом. Греф пришел к Путину с загадочным устройством

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Сбербанка Германом Грефом. Последний появился в Кремле с умным кольцом, сообщило РИА «Новости» .

Во время беседы Греф рассказал Путину, что дела у банка идут хорошо. Кредитная структура выплатила по итогам года 787 миллиардов рублей дивидендами.

Глава государства отметил, что это показывает солидность финансового учреждения. Греф при этом объяснил, что в этом году Сбербанк растет скромными темпами из-за «сложных макроэкономических условий».

Затронул Греф и тему технологических разработок. По его словам, Сбербанк внедрил терминалы, которых в мире еще нет — они позволяют оплачивать покупки лицом.

Смарт-кольцо, которое журналисты заметили на руке Германа Грефа, также разработка техников банка. Такие гаджеты совмещают в себе функции банковской карты, фитнес-браслета и электронного ключа.

Сбербанк тестирует подобные устройства в рамках собственных разработок по внедрению «умных» технологий в повседневную жизнь клиентов. Система позволяет совершать платежи без смартфона и без карты — достаточно поднести кольцо к терминалу.

