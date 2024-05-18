Вице-премьеры России получили новые обязанности | 360°

Власть 18 мая 2024, 00:26 Вице-премьеры России получили новые обязанности Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами РИА «Новости»

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Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Первый вице-премьер Денис Мантуров будет заниматься вопросами координации работы в области технологического развития страны в различных областях промышленности, государственного оборонного заказа и цифровизации в курируемых отраслях.

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Александр Новак, помимо решения вопросов энергетики, станет главным заместителем премьера по вопросам экономики.

Два новых вице-премьера Дмитрий Патрушев и Виталий Савельев будут курировать соответственно сферы развития сельского хозяйства и транспорта.

Сферу образования и развития молодежной политики закрепили за Дмитрием Чернышенко.

За Дмитрием Григоренко — внедрение технологий искусственного интеллекта.

На курировавшую Минздрав, Минтруда и Минкультуры Татьяну Голикову возложили аналогичную работу с Федеральным агентством по делам национальностей.

Функциональные обязанности Юрию Трутневу (Дальний Восток и Арктика), Марату Хуснуллину (сфера жилищной политики) и Алексею Оверчуку (процессы евразийской интеграции) не изменили.

Ранее Мишустин заявил, что основной задачей правительства является выполнение нового указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях развития России.