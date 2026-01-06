Вице-премьером Чечни стал 20-летний Ахмат Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего старшего сына Ахмата исполняющим обязанности заместителя председателя правительства республики. Об этом лидер региона сообщил в своем официальном Telegram-канале .

Формально Ахмат Кадыров стал только исполняющим обязанности вице-премьера республики. Назначение чиновника такого уровня согласовывает местный парламент.

Рамзан Кадыров пояснил, что кандидатуру Ахмата предложил премьер-министр Чечни Магомед Даудов.

Несмотря на новое высокое назначение, 20-летний Ахмат Кадыров сохранит за собой и кресло министра по физической культуре и спорту, которое он занимает с мая 2024 года. До этого сын Рамзана Кадырова четыре месяца занимал пост министра Чечни по делам молодежи.

Второй сын Рамзана Кадырова Зелимхан еще в 2024 году стал главой бойцовского клуба «Ахмат». Он руководит и федерацией бокса Чечни.

Адам Кадыров, третий сын чеченского лидера, в 2025 получил пост секретаря Совета безопасности республики.