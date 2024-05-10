Власть 10 мая 2024, 16:39 Вице-премьер — полпред президента в ДФО Трутнев не войдет в состав нового кабмина РБК сообщил об уходе с поста вице-премьера — полпреда президента в ДФО Трутнева РИА «Новости»

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Занимающий пост вице-премьера — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе с 2013 года Юрий Трутнев не войдет в состав нового правительства. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

Собеседники журналистов не уточнили, кто может занять освободившийся пост. До назначения на пост вице-премьера Трутнев работал в администрации президента и был министром природных ресурсов России.

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В правительство он пришел в 2004 году после одного срока на посту главы Пермского края и одного в должности мэра столицы региона.

Полномочия правительства прекратились после инаугурации президента России Владимира Путина. В пятницу, 10 мая, Госдума утвердила переназначение на пост премьер-министра Михаила Мишустина. В ближайшее время он представит новый состав кабинета министров, которым также придется пройти утверждение в нижней палате парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил, что голосование по кандидатам на посты вице-премьеров состоится 13 мая, на следующий день депутаты рассмотрят предложения по назначению министров федерального правительства.