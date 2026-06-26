Вице-премьер Новак заявил, что власти перестраивают логистику рынка топлива

Правительство России сейчас адаптирует логистические цепочки на топливном рынке в соответствии с текущими потребностями, для достижения полной сбалансированности потребуется некоторое время. Об этом заявил в беседе с ТАСС вице-премьер РФ Александр Новак.

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время», — сказал он, отвечая на вопрос, когда этот процесс кончится и нужно ли ожидать увеличения предложения.

Также Новак отметил, что Россия располагает необходимыми объемами горючего для обеспечения внутреннего рынка.

Еще 23 июня на совещании с президентом Владимиром Путиным вице-премьер объяснил, что обстановка на рынке топлива непростая, но контролируемая. Для обеспечения внутренних потребностей правительство запретило экспорт бензина и керосина, плановые ремонты на НПЗ перенесли, а вертикально интегрированные нефтяные компании увеличили объем производства и поставок.