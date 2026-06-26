Новак заявил, что в России достаточно запасов топлива

У России есть достаточные запасы топлива для обеспечения внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщил ТАСС .

Новак отметил, что сейчас идет перенастройка логистических связей.

На совещании с президентом Владимиром Путиным 23 июня вице-премьер заявил, что ситуация на топливном рынке страны сложилась непростая, но контролируемая. Чтобы обеспечить внутренние потребности, правительство запретило экспорт бензина и керосина, вертикально интегрированные нефтяные компании нарастили производство и поставки, а плановые ремонты на НПЗ перенесли.

Ранее Федеральная антимонопольная служба начала работать над предотвращением спекулятивных перепродаж топлива через цифровые платформы. Попытки создать карточки блокируются на этапе модерации до появления на электронной витрине маркетплейсов.