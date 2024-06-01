Вице-премьер Хуснуллин проверил, как восстанавливают инфраструктуру в ДНР

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин во время командировки в новые регионы посетил соцобъекты, которые восстанавливают строители. Об этом сообщили в аппарате правительства России.

«В каждый свой приезд заезжаю проверить, как идут дела в больнице интенсивного лечения в Мариуполе. Уже восстановлены поликлиника и станция переливания крови, а через пару недель будет готов к сдаче один из трех лечебных блоков», — поделился он.

Вице-премьер побывал на открытии детского сада, предназначенного более чем для 100 воспитанников. Дошкольное учреждение восстановили подмосковные специалисты после повреждения.

Хуснуллин уточнил, что в здании отремонтировали крышу и фасад, а также привели в порядок помещения внутри. Возле детсада провели благоустройство, установили мини-футбольное поле.

«Президент объявил, что дети — это самое главное для нашей страны. И нужно делать все, чтобы они росли и развивались в комфортных условиях. Мы стремимся создавать их в новых регионах так же, как по всей стране», — добавил он.

В 35 городах Донбасса и Новороссии пройдет фотовыставка о цирковом искусстве России. Гости смогут до конца лета увидеть архивные и современные снимки, на которых запечатлены деятели советского и российского цирка.