Города Донбасса и Новороссии открыли 35 фотовыставок о цирковом искусстве

Минкультуры РФ: 35 фотовыставок о цирке открыли в городах Донбасса и Новороссии

В городах Донбасса и Новороссии запустили масштабную выставку, которая расскажет посетителям о вековой истории циркового искусства России. Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве уточнили, что экспозиции состоят из архивных и современных фото деятелей советского и российского цирка.

Посетить выставку можно будет до конца лета в 35 локациях, расположенных в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Организаторы обустроили выставочные стенды в виде лабиринтов в центральных частях городов.

Глава Росгосцирка Сергей Беляков, народные артисты РФ Эдгард и Аскольд Запашные, министр культуры ЛНР Дмитрий Сидоров и представители Минкультуры России открыли первую фотовыставку в мае в Луганске.

На днях в Истре музей «Новый Иерусалим» принял воспитанников семейного центра из ЛНР. Дети также смогли поучаствовать в мастер-классе по живописи и посетить экскурсии.