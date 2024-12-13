Вице-премьер Чернышенко заявил, что использует ИИ для решения утилитарных задач

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко дал интервью специальному корреспонденту Life Александру Юнашеву. В ходе беседы он рассказал, как применяет нейросети в работе.

Политик отметил, что использует искусственный интеллект для поиска ответов на утилитарные вопросы. Речь идет об анализе цифровых трендов и помощи в принятии решения.

«Я пользуюсь всеми доступными нейронными сетями для задач, которые не чувствительны к данным. Использую и международные сети, не буду их сейчас называть, популяризировать», — добавил Чернышенко.

По его словам, для проработки государственных задач у России существует закрытый сегмент.