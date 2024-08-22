Видео Путина с Кораном завирусилось в Турции и других мусульманских странах

Видео Путина с Кораном стало популярным в Турции, Сирии и других странах

Видео президента России Владимира Путина, целующего Коран в мечети пророка Исы в Чечне, показали ведущие телеканалы Турции, Туниса, Сирии, Египта и других стран. Кадры опубликовал глава республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале по итогам визита главы государства.

Видео стало вирусным в социальных сетях, в том числе Х и YouTube. На кадрах Путин с почтением целует Коран — священную для всех мусульман книгу.

В турецком сегменте соцсети Х ролик стал популярным, его активно комментируют и распространяют. В YouTube турки высказали восхищение поступком Путина.

«Настоящий человек!.. Господин президент России, я люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», — написал один из комментаторов.

В рамках визита в Чечню Путину показали макет нового района в Грозном, который назовут в его честь.