Путину показали макет нового городского района в Грозном, названного в его честь

Кадыров показал Путину макет района в Грозном, названного в его честь

Фото: РИА «Новости»

В Грозном глава Чечни Рамзан Кадыров представил президенту Владимиру Путину макет нового городского района, названного в его честь. Об этом глава республики сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров продемонстрировал президенту вид будущего района. По его словам, этот грандиозный инвестиционный проект станет украшением столицы республики. Он включает в себя комплекс жилых домов и объекты социальной инфраструктуры.

Ранее Кадыров объявил о создании нового района площадью более 200 гектаров. На его территории планируется возвести 130 многоквартирных домов, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры. Ожидается, что район станет самой комфортной, престижной и благоустроенной частью Грозного.

Во вторник вечером Путин также посетил резиденцию руководителя Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Кроме того, президент России приехав в Беслан, где встретился с матерями жертв теракта.

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