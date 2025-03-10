Ветеранам СВО откроют путь в бизнес через программу соцконтракта

Отдельное направление поддержки предпринимательства появится в рамках программы социального контракта для участников специальной военной операции. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин по итогам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Ответственными за выполнение этого проекта Путин назначил первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко и статс-секретаря — заместителя министра обороны Анну Цивилеву.

До 30 марта ответственные разработают отдельное направление поддержки бойцов специальной военной операции, решивших открыть свое дело.

Для этого финансирование госпрограммы по социальным контрактам увеличат.

Президент России Владимир Путин встретился с представителями и подопечными фонда «Защитники Отечества» в минувший четверг, 6 марта.

Глава государства предложил ввести единый стандарт поддержки семей участников специальной военной операции, выделить отдельные направления в рамках социального контракта, а также включить в список получателей выплат за погибших бойцов взрослых детей.