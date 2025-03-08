«Важно помочь». Путин пообещал расширить помощь семьям участников СВО: кого ждут выплаты

Президент России Владимир Путин встретился с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». Он отметил мужество и героизм российских женщин, а также рассказал о планируемых мерах поддержки семей участников СВО. Какую помощь Путин пообещал бойцам спецоперации и их родным — в материале 360.ru.

Предложения Путина о поддержке участников СВО и их семей Глава государства обсудил с участниками встречи новые меры поддержки семей бойцов спецоперации. Он выдвинул ряд предложений и дал несколько поручений правительству. Отдельное направление поддержки участников СВО будет выделено в соцконтракте Путин поддержал создание отдельного направления поддержки для участников СВО в рамках программы социального контракта. Он отметил, что выделив отдельные направления, можно увеличить финансирование, что и планируется сделать.

Единый стандарт поддержки семей участников СВО Глава государства поддержал идею введения единого стандарта поддержки для семей участников спецоперации.

Нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно еще добавлять то, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона. Владимир Путин

Этой работой по поручению президента займется спецгруппа в Госсовете.

Фото: РИА «Новости»

Семьям погибших участников СВО окажут помощь Путин призвал оказать помощь семьям погибших на СВО военнослужащих.

Нам важно помочь тем, кто нуждается в поддержке, включая раненых и семьи погибших. Владимир Путин

Любые меры должны учитывать интересы семей и не ущемлять женщин и матерей, главное — «не перегнуть палку», отметил Путин.

Взрослые дети погибших бойцов СВО смогут получать выплаты В список получателей выплат президент предложил включить совершеннолетних детей бойцов СВО. Он поручил проработать эту идею замминистра обороны Анне Цивилевой.

Семьям погибших участников СВО предоставят психологическую помощь Родственникам погибших и пострадавших участников СВО будет незамедлительно предоставлена психологическая помощь. «С первых дней нужно оказывать самые разные виды помощи», — отметил Путин. Льготы для братьев, сестер и приемных детей участников СВО Меры поддержки нужно распространить на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Президент поддержал эту идею несмотря на отсутствие официального статуса у этих детей.

Фото: РИА «Новости»

Механизм защиты выплат для несовершеннолетних детей в неблагополучных семьях Путин заявил о готовности обсудить защиту выплат, предназначенных детям погибших бойцов СВО, которые могут быть использованы нецелевым образом. В фонде предложили продумать механизм, который сохранит средства. Поддержка близких пропавших без вести военнослужащих Поддержка родственников пропавших без вести бойцов СВО будет оказывать фонд «Защитники Отечества». Путин пообещал до понедельника подписать указ об этом.

Это очень уязвимая категория граждан, которая требует особого внимания со стороны государства. Владимир Путин

Фото: РИА «Новости»

Список категорий, которые могут получить льготы для участников СВО мобилизованные;

военнослужащие по контракту;

добровольцы;

военнослужащие срочной службы, если они заключили контракт о прохождении военной службы с Минобороны на срок от 1 года;

ряд военнослужащих подразделений Росгвардии, выполняющих задачи в зоне СВО;

иностранные граждане, которые подписали контракт о прохождении военной службы.

Фото: РИА «Новости»

Виды льгот для участников СВО В 2025 году насчитывается десятки мер поддержки для участников СВО. Это льготы, направленные как для самих бойцов, так и для членов их семей. Банковские льготы Для ипотечных и потребительских займов предусмотрены кредитные каникулы. Банк при этом не начисляет проценты за просрочку. Заявление нужно подавать в банк, где оформлен заем. Также это можно сделать через мобильное приложение. Каникулы длятся до завершения контракта плюс 30 суток. Также предусмотрено списание долгов по кредитам. Мерой могут воспользоваться те, кто получил судебный акт о взыскании до 1 декабря 2024 года и по этому акту было возбуждено исполнительное производство. При этом контракт с Минобороны должен быть подписан после 1 декабря 2024 года.

Фото: РИА «Новости»

Льготы семьям участников СВО По определению семья — это супруги и дети. Если кто-то из членов семьи, это могут быть родители или бабушки-дедушки, или родственники с инвалидностью, был на попечении военнослужащего, то в случае его гибели им положена пенсия по потере кормильца. Есть выплата членам семьи ветеранов боевых действий. Все льготы оформляются в соцзащите или МФЦ. Льготы в сфере ЖКХ В квитанции за ЖКУ не могут выставлять пеню за просрочку платежей. Также за просрочку платежей к домам и квартирам участников СВО запрещено применять приостановление подачи газа, воды, электричества. Налоговые льготы Налоговых льгот для участников СВО много. Есть, в том числе, отсрочка по страховым взносам — на обязательное пенсионное и медстрахование, соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Есть льгота на налог на имущество, если речь о личном жилье, гараже, доме, земле, автомобиле. При этом льгота действует только на одну единицу. Пенсионные льготы Участникам СВО страховой стаж начисляется в двойном размере. Выйти на пенсию военнослужащие могут за два года до наступления возраста начисления пенсии. Речь как о «гражданских» пенсиях, так и пенсиях за выслугу лет.

Фото: РИА «Новости»

Льготы для ветеранов боевых действий Все участники СВО автоматически получают статус ветерана боевых действий. Им положены: доплата к пенсии;

компенсация половины оплаты за ЖКХ и капремонт, а также наем жилья (социального) — 50%;

возможность посещать ведомственные поликлиники, к которым были приписаны во время службы;

предоставление протезов (кроме зубных);

при работе на гражданских специальностях дается +35 дней отпуска, но без оплаты;

спортивные и культурные организации обслуживают ветеранов БД без очереди. В регионах могут устанавливать свои преференции для ветеранов. Иные льготы Юридическая помощь.

Социальная адаптация и трудоустройство.

Ускоренная регистрация брака в день обращения.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить льготы участникам СВО Для оформления льгот потребуется: паспорт;

удостоверение ветерана боевых действий (выдает военкомат);

справка об участии в СВО (оформляется на Госуслугах, в военкомате или МФЦ). Также могут пригодится СНИЛС, ИНН, справка о составе семьи, о праве собственности на жилье (выписка из ЕГРН). Обращение за льготой Социальный фонд;

МФЦ;

Банк (при оформлении льгот на кредит);

ФНС (при оформлении налоговых льгот).