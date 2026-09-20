Ветеран СВО Шерстнев в ЦОН убедился в честности и прозрачности выборов

«Впервые нахожусь в таком месте и могу своими глазами посмотреть, как все устроено на самом деле — очень масштабно и технологично», — отметил Шерстнев. Он выразил уверенность, что благодаря такому наблюдению голосование пройдет максимально честно. Герой посмотрел из ЦОНа трансляцию со своего избирательного участка.

Шерстнев — танкист, он спас боевых товарищей, но сам получил тяжелое ранение, сейчас передвигается в коляске. Ветеран занимается греблей и альпинизмом, прыгнул с парашютом. В сентябре он открыл в Балашихе адаптивный фитнес-клуб «Крылья» для реабилитации людей с ОВЗ, в том числе раненых на СВО.

В воскресенье 20 сентября проходит заключительный день выборов депутатов в Государственную думу IX созыва органов власти ряда регионов.