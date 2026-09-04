Специализированные тренажеры, массаж и помощь профессионалов. Воробьев — об адаптивном фитнес-центре «Крылья» в Балашихе
Воробьев: фитнес-центр «Крылья» для бойцов СВО и людей с ОВЗ открыли в Балашихе
В Балашихе начал работу адаптивный фитнес-клуб «Крылья», предназначенный для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие центра поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.
Клуб создал ветеран СВО Виктор Шерстнев, который после тяжелого ранения прошел длительный путь восстановления и решил сделать специализированные занятия доступнее для других людей с травмами и ограничениями по здоровью.
«Хочу поблагодарить за инициативу вас, вашу семью. Мы договаривались, что обязательно поддержим вашу идею. Вы — человек, который искренне хотел создать центр для восстановления наших ребят, вернувшихся с СВО, и всех тех, кто сегодня нуждается в профессиональной помощи. Спасибо также работающим здесь инструкторам, потому что реабилитация — это непростой труд. Но всегда радует, когда есть реальная динамика, когда видишь результат. Это, наверное, и есть самая большая награда в вашей работе», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что речь идет не только о физической реабилитации, но и о серьезной психологической поддержке, поэтому очень важно, чтобы рядом были профессионалы.
История создателя проекта
Виктор Шерстнев — кадровый военнослужащий и чемпион мира по танковому биатлону 2018 года. После начала специальной военной операции он отправился в зону боевых действий. Во время одной из схваток противник подбил машину его сослуживцев. Шерстнев на танке перекрыл огонь противника, после чего отправился к поврежденной технике, чтобы эвакуировать раненых.
Когда бойцы оказались в безопасности, а Виктор направился обратно к своей машине, рядом взорвался снаряд. Осколок пробил поясницу и повредил спинной мозг, в результате чего он потерял возможность двигать ногами.
Однако даже после ранения Шерстнев продолжал руководить подразделением до конца боя. За проявленные мужество и героизм старший сержант получил медаль Суворова.
После нескольких операций и продолжительной реабилитации ветеран сумел вернуться к активной жизни. Он совершил прыжок с парашютом, поднялся на Эльбрус на высоту свыше трех тысяч метров и стал бронзовым призером Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Именно во время собственного восстановления у Шерстнева появилась идея открыть специализированный фитнес-центр. Занимаясь на тренажерах, он увидел, насколько сложно людям на инвалидных колясках и другим пациентам найти подходящее для них спортивное пространство. Так возник проект «Крылья», призванный объединить физическую реабилитацию, занятия спортом и социальную адаптацию.
«Первое время мы пытались строить все сами, но без поддержки было тяжело. После нашей встречи с Андреем Юрьевичем Воробьевым проект получил мощный импульс, и за год мы открыли двери для первых гостей. У нас уже здесь работают тренер и массажист, есть все специализированное оборудование», — рассказал Виктор Шерстнев.
В зале за раз могут принимать двух-трех посетителей, а в массажном кабинете — одного. Если люди способны передвигаться самостоятельно, то занятие могут посещать до четырех человек. Позже планируют запустить и групповые тренировки.
Что есть в клубе
О проекте Шерстнев рассказывал в программе «Будем жить!» на Первом канале, участником которой был Андрей Воробьев. Губернатор поддержал инициативу, после чего регион помог с ее реализацией.
Для клуба нашли помещение на Солнечной улице в Балашихе. За счет поддержки области там провели ремонт, организовали доступный вход, оборудовали санитарную комнату и раздевалку. В 2026 году проект также получил областной грант почти на 4,5 миллиона рублей. Более половины этой суммы направили на приобретение специализированного оборудования.
В «Крыльях» установили силовые тренажеры и реабилитационные брусья, вертикализатор, специальную дорожку для адаптивных тренировок и роботизированный аппарат для восстановления двигательной активности. Подбор оборудования Шерстнев проводил с учетом собственного опыта реабилитации и рекомендаций других ветеранов.
По словам посетителя клуба, ветерана СВО Владимира Кочемазова, появление такого центра в Балашихе особенно важно из-за его доступности.
«С Виктором Шерстневым мы впервые познакомились в реабилитационном центре „Ясенки“. Но ездить туда из Балашихи, чтобы постоянно заниматься, было тяжело. Поэтому здорово, что такой зал открыли у нас в городе. Он находится в шаговой доступности: на электроколяске от дома я доезжаю сюда за 15-20 минут», — поделился он.
Тренажеры предусмотрели для посетителей с ампутациями, поражением спинного мозга и нарушением координации.
«Очень важно, что тренировки проходят под контролем инструктора: он грамотно дозирует нагрузку и помогает на каждом этапе. Этот зал дает нам отличную возможность восстанавливаться», — подчеркнул Владимир Кочемазов.
Поддержка ветеранов в регионе
Проект «Крылья» стал для Виктора Шерстнева не первым социальным начинанием. В 2023 и 2025 годах он становился лауреатом губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело» в номинации «Герой в тылу».
Открытие клуба в Балашихе стало частью более широкой региональной программы поддержки участников СВО. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что возвращение ветеранов к мирной жизни связано не только с восстановлением здоровья, но и с возможностью работать, получать новые навыки и реализовывать себя.
«Поэтому на уровне региона мы выстроили целый комплекс мер поддержки, которые охватывают буквально все сферы — от льгот и выплат до реальной помощи в трудоустройстве. Например, мы ввели квотирование рабочих мест для ветеранов боевых действий, по квоте уже трудоустроено более 1,4 тысячи наших защитников. Для участников СВО действуют особые условия заключения социального контракта — чтобы открыть свое дело, получить стартовый капитал и стать предпринимателями», — уточнил Брынцалов.
Кадровый центр области, в свою очередь, оказывает содействие с повышением квалификации и переобучением.
Сергей Юров также отметил, что значение клуба не ограничивается спортивными тренировками.
«Проект „Крылья“ — это не только про физическую активность. Здесь ребята общаются, социализируются, становятся увереннее в себе и получают новые возможности для развития. Вместе с губернатором обсудили, какая поддержка сегодня необходима проекту, в том числе вопросы помещений и дальнейшего расширения возможностей для занятий», — заключил глава Балашихи.