Воробьев: фитнес-центр «Крылья» для бойцов СВО и людей с ОВЗ открыли в Балашихе

В Балашихе начал работу адаптивный фитнес-клуб «Крылья», предназначенный для реабилитации ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Открытие центра поддержали губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава округа Сергей Юров.

Клуб создал ветеран СВО Виктор Шерстнев, который после тяжелого ранения прошел длительный путь восстановления и решил сделать специализированные занятия доступнее для других людей с травмами и ограничениями по здоровью.

«Хочу поблагодарить за инициативу вас, вашу семью. Мы договаривались, что обязательно поддержим вашу идею. Вы — человек, который искренне хотел создать центр для восстановления наших ребят, вернувшихся с СВО, и всех тех, кто сегодня нуждается в профессиональной помощи. Спасибо также работающим здесь инструкторам, потому что реабилитация — это непростой труд. Но всегда радует, когда есть реальная динамика, когда видишь результат. Это, наверное, и есть самая большая награда в вашей работе», — отметил Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что речь идет не только о физической реабилитации, но и о серьезной психологической поддержке, поэтому очень важно, чтобы рядом были профессионалы.

История создателя проекта

Виктор Шерстнев — кадровый военнослужащий и чемпион мира по танковому биатлону 2018 года. После начала специальной военной операции он отправился в зону боевых действий. Во время одной из схваток противник подбил машину его сослуживцев. Шерстнев на танке перекрыл огонь противника, после чего отправился к поврежденной технике, чтобы эвакуировать раненых.

Когда бойцы оказались в безопасности, а Виктор направился обратно к своей машине, рядом взорвался снаряд. Осколок пробил поясницу и повредил спинной мозг, в результате чего он потерял возможность двигать ногами.

Однако даже после ранения Шерстнев продолжал руководить подразделением до конца боя. За проявленные мужество и героизм старший сержант получил медаль Суворова.

После нескольких операций и продолжительной реабилитации ветеран сумел вернуться к активной жизни. Он совершил прыжок с парашютом, поднялся на Эльбрус на высоту свыше трех тысяч метров и стал бронзовым призером Кубка России по академической гребле среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Именно во время собственного восстановления у Шерстнева появилась идея открыть специализированный фитнес-центр. Занимаясь на тренажерах, он увидел, насколько сложно людям на инвалидных колясках и другим пациентам найти подходящее для них спортивное пространство. Так возник проект «Крылья», призванный объединить физическую реабилитацию, занятия спортом и социальную адаптацию.

«Первое время мы пытались строить все сами, но без поддержки было тяжело. После нашей встречи с Андреем Юрьевичем Воробьевым проект получил мощный импульс, и за год мы открыли двери для первых гостей. У нас уже здесь работают тренер и массажист, есть все специализированное оборудование», — рассказал Виктор Шерстнев.