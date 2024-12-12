Российский лидер Владимир Путин потребовал завершить проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом в ранее согласованные сроки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Глава государства подчеркнул, что все необходимые документы должны быть подписаны, а задачи выполнены без задержек.

Президент сравнил текущую ситуацию с браком, который не может быть официальным без подписания документов в ЗАГСе. Он отметил, что, пока не завершены формальности, проект ВСМ остается под угрозой срыва.

«Я понимаю сегодняшнее состояние дел, но просто нужно честно себе сказать: мы готовы реализовывать? Хотим? Если да, хотим и готовы, пожалуйста, не создавайте проблем там, где их и так хватает», — добавил президент.

В заключение Путин призвал участников проекта к солидарной работе, подчеркнув, что выполнение задач в установленные сроки требует максимальной ответственности.

Первая высокоскоростная железнодорожная магистраль России должна связать Москву и Санкт-Петербург. Путь между двумя городами займет около двух часов. Власти рассчитывают реализовать проект до 2028 года.