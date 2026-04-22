«Весьма достойно». Путин оценил возвращение россиян в мировой спорт

Президент Владимир Путин отметил, что российские спортсмены успешно возвращаются на международные состязания. Об этом он заявил на церемонии награждения, проходящей в Екатерининском зале Кремля.

«Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены, и делает это весьма достойно», — сказал глава государства.

Российский лидер напомнил, что пловцы, каноисты, борцы, фехтовальщики, гимнасты и дзюдоисты отметились яркими победами в прошлом спортивном сезоне. Кроме того, триумф паралимпийцев России в Милане стал поистине уникальным, ведь команда добыла третье общекомандное место, в разы уступая по численности своим основным соперникам.

Глава государства подчеркнул, что российские спортсмены добыли свои победы талантом и волей к победе. Они победили не числом, а умением.

При этом Путин добавил, что радуют и юниоры. Участники юношеских соревнований проявили себя в самых разных видах спорта.