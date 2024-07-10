Гаврилов объяснил, зачем Запад транжирит миллиарды на Украину

Западные союзники Украины тратят огромные средства на ВСУ, так как украинский кризис может вернуть НАТО функцию защиты от угрозы с Востока. Об этом в статье для РИА «Новости» заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«События в этой стране (Украине — прим. ред.) были сразу же использованы для обоснования правомерности возвращения НАТО к изначальной функции защиты от угрозы с Востока, а заодно и для позиционирования альянса в качестве единственного надежного инструмента безопасности в „новых условиях“», — считает дипломат.

Гаврилов уверен, что это главная причина, по которой Запад не перестает выбрасывать деньги налогоплательщиков стран Евросоюза и НАТО в «черную дыру».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что на первом дне саммита НАТО не прозвучало ни слова о мире. США и их союзники «продолжили заниматься проповедью милитаризма», чтобы навести еще больший страх на общественность и оправдать рост вложений в Украину.