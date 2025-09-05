Песков раскрыл детали выступления Путина на ВЭФ

Не исключено, что российский лидер Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) расскажет о планирующихся инициативах и даст правительству новые поручения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как правило, в своем выступлении президент всегда высказывает какие-то новые инициативы, дает новые поручения правительству. Я думаю, что можно ожидать, что это будет и на этот раз тоже», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Десятый Восточный экономический форум проводится с 3 по 6 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевая тема ВЭФ в 2025 году: «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».

Мероприятие стало одним из самых престижных профильных саммитов в России. Президент принимает в нем участие каждый год.