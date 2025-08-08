Правительство Германии негласно приняло решение закрыть представительства ведущих российских СМИ в стране. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, журналистов сочли угрозой безопасности, но не хотят, чтобы в России приняли ответные меры против немецких СМИ.

«Целесообразным признано их постепенное „вытеснение“», — добавил собеседник агентства.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что жителей Европы готовят к войне против России по пропагандистским методичкам XX века — похожим образом американский пиарщик Эдвард Бернейс по заказу Белого дома проводил кампанию против Гватемалы и ее лидера Хакобо Арбенса.

В итоге наемники под руководством Кастильо Армаса тогда вторглись в Гватемалу и при поддержке ЦРУ свергли главу государства.