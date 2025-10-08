Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

Костромская областная дума избрала Светлану Кириллову — вдову погибшего в прошлом году Героя России и Героя Труда начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова — сенатором от законодательного органа власти. Об этом сообщили в пресс-центре регионального парламента.

За кандидатуру проголосовало большинство депутатов. Новоизбранная сенатор пообещала направить все силы на благо родной области.

Кириллова родилась в Костроме, она майор медицинской службы, возглавляет женсовет войск радиационной, химической и биологической защиты. Награждена медалями.

С 2020 года Костромскую областную думу в Совете Федерации представлял Сергей Калашник.

Сегодня же Следственный комитет объявил, что завершил расследование теракта, при котором погиб генерал Кириллов. На скамье подсудимых — четыре человека, дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит пожизненное лишение свободы.