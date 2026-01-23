«Важнейшее направление»: Путин одобрил создание суперкартофеля без ГМО
Студенты МФТИ показали Путину картофель с низким содержанием вредных веществ
Российский лидер Владимир Путин в преддверии Дня студента посетил МФТИ. Здесь ему пообещали избавить любителей фастфуда от части вредных последствий: ученые вуза работают над созданием картофеля, который при жарке будет выделять значительно меньше опасных веществ, как сообщило РИА «Новости».
Об уникальной разработке президенту рассказала магистрант Виктория Уткина. По ее словам, команда Физтеха уже переходит от классической селекции к «генетическому дизайну». Если обычные методы выведения сорта занимают до 15 лет, то геномное редактирование позволяет получить результат всего за год-два.
Одной из главных целей проекта стал картофель, идеально подходящий для чипсов и фри: он не только дольше хранится, но и теряет свои «вредные свойства» при термической обработке.
Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что разработка не имеет отношения к ГМО. В растения не вносят чужеродные гены, а лишь точечно редактируют их собственные — по сути, ускоряя процессы, которые могли бы произойти в природе сами собой.
Владимир Путин с таким определением согласился, отметив, что отсутствие «чужих генетических данных» — принципиальный момент, а само направление работы является важнейшим для страны.
При жарке обычной картошки выделяется акриламид, токсичное вещество и потенциальный канцероген, который образуется естественным путем при химической реакции сахаров и аминокислоты аспарагина при температуре выше 120°C.
Технология «генетического дизайна», о которой рассказали президенту Путину, призвана снизить содержание сахаров и аминокислот в клубнях, чтобы даже при сильной прожарке уровень вредного акриламида оставался минимальным.
На той же встрече Путин пошутил об МФТИ.