«Важнейшее направление»: Путин одобрил создание суперкартофеля без ГМО

Российский лидер Владимир Путин в преддверии Дня студента посетил МФТИ. Здесь ему пообещали избавить любителей фастфуда от части вредных последствий: ученые вуза работают над созданием картофеля, который при жарке будет выделять значительно меньше опасных веществ, как сообщило РИА «Новости» .

Об уникальной разработке президенту рассказала магистрант Виктория Уткина. По ее словам, команда Физтеха уже переходит от классической селекции к «генетическому дизайну». Если обычные методы выведения сорта занимают до 15 лет, то геномное редактирование позволяет получить результат всего за год-два.

Одной из главных целей проекта стал картофель, идеально подходящий для чипсов и фри: он не только дольше хранится, но и теряет свои «вредные свойства» при термической обработке.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов подчеркнул, что разработка не имеет отношения к ГМО. В растения не вносят чужеродные гены, а лишь точечно редактируют их собственные — по сути, ускоряя процессы, которые могли бы произойти в природе сами собой.

Владимир Путин с таким определением согласился, отметив, что отсутствие «чужих генетических данных» — принципиальный момент, а само направление работы является важнейшим для страны.

При жарке обычной картошки выделяется акриламид, токсичное вещество и потенциальный канцероген, который образуется естественным путем при химической реакции сахаров и аминокислоты аспарагина при температуре выше 120°C.

Технология «генетического дизайна», о которой рассказали президенту Путину, призвана снизить содержание сахаров и аминокислот в клубнях, чтобы даже при сильной прожарке уровень вредного акриламида оставался минимальным.

На той же встрече Путин пошутил об МФТИ.